Убит террорист РПК - организатор теракта в Стамбуле

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала в Сирии особо опасного террориста РПК Нусрета Тебиша, участвовавшего в теракте 2008 года в стамбульском районе Гюнгёрен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили источники в структурах безопасности в Анкаре.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РПК действует как "Партия свободной жизни Курдистана".