Засуха в Италии: жители спасают рис и рыбу

Италия переживает драматический эпизод засухи, которая губит урожай, убивает рыбу и ударяет по местному бизнесу. Журналист Евроньюс Хулиан Лопес Гомес проехал по северу страны, чтобы увидеть все своими глазами. Он рассказывает о впечатлениях от первого лица, передает Day.Az.

"Жарким июльским вечером я прибыл на вокзал Гарибальди в Милане. Было 8 часов вечера, на термометре - 34 градуса, душно. Таксисты в городе бастовали, поэтому дорога до отеля заняла гораздо больше времени, чем я планировал. В гостиницу я приехал изрядно вспотевшим. Это - важная и уместная деталь в истории, которую я собирался освещать.

Чрезвычайная нехватка воды

Столкнувшись с самой сильной засухой за последние 70 лет, правительство Италии в начале июля объявило чрезвычайное положение в пяти северных регионах. Меня попросили сделать репортаж о том, как дефицит воды влияет на граждан и как власти пытаются справиться с кризисом.

Вместе с переводчиком Франческо Джилиоли я проехал около 800 километров по трем пострадавшим регионам: Ломбардии, Пьемонту и Эмилии-Романье. Мы встретились с фермерами, выращивающими рис, они рассказали, что теряют поля. Воды на то, чтобы залить плантации, не хватает. Сходная ситуация - на кукурузных полях, ирригационные каналы затянуты паутиной, прямо как в кино.

Сельское хозяйство - наиболее пострадавший от засухи сектор, но не единственный. Недалеко от Пьяченцы я видел, как люди спасали агонизирующую рыбу из засыхающего ручья. Ее помещали в контейнеры с обогащенной кислородом водой и перевозили в близлежащие реки.

Николя Сивелли, рыбак-любитель, пригласил меня на лодочную прогулку по реке По. Уровень воды настолько низок, что целые участки самой длинной реки Италии превратились в запруды. Отдыхающих практически нет, навигация опасна из-за обмеления, есть риск наткнуться на препятствия. Остановлена и промышленная добыча песка на речных террасах. Владелец ресторана на берегу По рассказал, что заведение открыли еще его бабушка и дедушка, он вспоминает, что тогда "рыбу можно было ловить, закинув удочку из окна". Сегодня река обмелела настолько, что берег стал намного шире, а рыбы почти нет.

Что делают власти?

Я встретился с генеральным директором Агентства по реке По. Меуччио Берселли пояснил, что это уже шестой кризис такого рода в регионе за последние 20 лет. Засухи будут повторяться, уверен он, поэтому необходимы эффективные стратегии сдерживания. В их числе - накапливание дождевой воды, проектирование новых очистных сооружений, позволяющих использовать переработанную воду в сельхозсекторе, починка труб для предотвращения утечек и разработка современных, "умных" систем орошения.

Но все это требует времени и денег, говорят чиновники, политики, фермеры. А пока необходимо найти краткосрочные решения для восполнения дефицита питьевой воды в некоторых местах. Франческо возит цистерны в деревни вдоль озера Маджоре. Невероятный факт, с учетом того, что они расположены в предгорье Альп и еще несколько десятилетий назад именно отсюда брали воду расположенные ниже населенные пункты и предприятия".