В Индии запретили игру с более чем 100 млн пользователей

Правительство Индии запретило мобильную игру Battlegrounds Mobile India, которая является региональным аналогом PUBG Mobile Lite, запрещенной в стране еще в 2020 году. Об этом сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра больше не доступна в индийских App Store и Google Play. Представитель студии Krafton, владельца PUBG, признал удаление и заявил, что компания ожидает разъяснений по этому вопросу. В результате действий властей Индии акции южнокорейской компании Krafton упали более чем на 9%.

Отмечается, что после запуска Battlegrounds Mobile для индийского рынка у властей возникли опасения по поводу безопасности данных пользователей, так как они отправлялись на китайские серверы. Однако Krafton утверждает, что компания не нарушает никаких законов.

"Подобно другим мобильным играм и приложениям, Battlegrounds Mobile India использует сторонние решения для предоставления уникальных игровых функций. В процессе использования этих решений некоторые игровые данные передаются третьим лицам", - отметили в Krafton.

В сентябре 2020 года правительство Индии объявило о запрете 118 китайских приложений, включая PUBG Mobile Lite. В 2021 году Krafton перезапустила игру под брендом Battlegrounds Mobile India. Согласно последним данным, количество индийских пользователей игры превышает 100 млн.