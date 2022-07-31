Мужчина устроил "фаер-шоу" на заправке в Челябинской области

Настоящее "фаер-шоу" устроил водитель на АЗС в городе Еманжелинске Челябинской области. Видимо, заскучав во время заправки своей иномарки, мужчина начал играться с зажигалкой, что едва не привело к трагедии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Видео с инцидентом быстро разлетелось по социальным сетям. Одного раза хватило чиркнуть зажигалкой, чтобы загорелся и водитель, и его автомобиль, и часть бензозаправщика.

После содеянного мужчина сначала попытался потушить себя, затем сел за руль и отогнал свою иномарку на безопасное расстояние, после чего вернулся и потушил созданный им пожар. По предварительной информации, серьезных ожогов ему удалось избежать.