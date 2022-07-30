https://news.day.az/world/1483277.html Кадры операции по спасению запутавшегося в сетях краснокнижного кита - ВИДЕО
Кадры операции по спасению запутавшегося в сетях краснокнижного кита - ВИДЕО
Кадры уникальной операции по спасению краснокнижного гренландского кита, который запутался в сетях в Охотском море, оказались в распоряжении "Известий", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На них видно, как специальная экспедиция ищет морское млекопитающее, которое попало в беду. Спасатели в жилетах и специальном обмундировании исследуют на катере акваторию моря, и спустя некоторое время замечают кита, который иногда всплывает на поверхность и издает жалобные звуки.
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