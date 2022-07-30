Кадры операции по спасению запутавшегося в сетях краснокнижного кита

Кадры уникальной операции по спасению краснокнижного гренландского кита, который запутался в сетях в Охотском море, оказались в распоряжении "Известий", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На них видно, как специальная экспедиция ищет морское млекопитающее, которое попало в беду. Спасатели в жилетах и специальном обмундировании исследуют на катере акваторию моря, и спустя некоторое время замечают кита, который иногда всплывает на поверхность и издает жалобные звуки.