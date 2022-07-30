Проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам - членам Евросоюза. Об этом она сообщила газете Diario de Noticias, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа", - добавила она.

По ее словам, ЕС получает рекордные объемы поставок из США, Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.