У телеведущего выпал зуб в прямом эфире

Ведущий программы Studio 10 на телеканале Network 10 Australia Крейг Беннет потерял зуб в прямом эфире и рассмешил зрителей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Беннет объявлял ведущих Сару Харрис и Тристана Макмануса, которые должны были рассказать о последних новостях в мире шоу-бизнеса, но внезапно прервал свою речь.

"Подождите, кажется, у меня вот-вот выпадет зуб", - сказал он.

"Крейг, ты в порядке? Ты что-то прокусил", - выкрикнула Харрис, после чего Беннет вытащил изо рта зуб и продемонстрировал свою новую улыбку.

Ведущий, отвечая коллеге, признался, что сам не может поверить в то, что это случилось в прямом эфире. Беннет объяснил, что его зуб шатался, но он планировал сходить к стоматологу в течение дня.

"Когда я увидел здесь его зубную дилемму, я так смеялся. Это только подтверждает, какой он профессионал, что не растерялся", "Крейг всегда был, есть и всегда будет непревзойденным профессионалом", "Ой! Бедный Крейг. Но какой профессионал! Надеюсь, он пошел к стоматологу", - написали зрители передачи в комментариях под роликом.