За неделю в Иране в результате наводнений погибли более 50 человек

56 человек погибли в результате наводнений в Иране на этой неделе, еще 18 - считаются пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Больше всего от стихии пострадали провинции Чехармехаль и Бахтиария, Лорестан, Исфахан, Йезд, Тегеран и Мазендеран.

Продолжающиеся в Иране сильные дожди привели к наводнениям и оползням в различных регионах страны. Дороги оказались частично заблокированы, и поэтому спасатели не имеют возможности оперативно оказать помощь пострадавшим. Серьезный ущерб нанесен инфраструктуре и экономике страны. По прогнозам, в ближайшие дни осадки продолжатся.