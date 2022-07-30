https://news.day.az/world/1483331.html Преступники взорвали банкомат в Мытищах и скрылись с деньгами - ВИДЕО
Преступники взорвали банкомат в Мытищах и скрылись с деньгами - ВИДЕО
В одном из магазинов на Советской улице мытищинского поселка Пирогово прозвучал хлопок. Рано утром 30 июля трое мужчин проникли в помещение, взорвали банкомат и скрылись с деньгами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел около половины пятого утра. Отжав дверь, трое мужчин проникли в магазин, где стоял банкомат, вскрыли его и похитили кассету с деньгами. После совершения преступления они скрылись с места инцидента.
Сумма ущерба устанавливается. На месте работают правоохранительные органы.
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