Преступники взорвали банкомат в Мытищах и скрылись с деньгами

В одном из магазинов на Советской улице мытищинского поселка Пирогово прозвучал хлопок. Рано утром 30 июля трое мужчин проникли в помещение, взорвали банкомат и скрылись с деньгами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел около половины пятого утра. Отжав дверь, трое мужчин проникли в магазин, где стоял банкомат, вскрыли его и похитили кассету с деньгами. После совершения преступления они скрылись с места инцидента.

Сумма ущерба устанавливается. На месте работают правоохранительные органы.