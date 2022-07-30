Власти Франции решили компенсировать гражданам стоимость тестов на оспу обезьян

Власти Франции приняли решение сделать бесплатными тесты на оспу обезьян для предотвращения распространения вируса в стране, компенсировав их стоимость обладателям национальной медстраховки. Соответствующий декрет опубликован в субботу в официальном вестнике республики Journal officiel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Принимая во внимание, что развитие эпидемии обезьяньей оспы предполагает возможность подтверждения случаев инфекции при отсутствии достаточно выраженной клинической картины, <...> было бы целесообразно, чтобы эти тесты покрывались медицинской страховкой", - говорится в декрете. В нем также подчеркивается, что стоимость проведенного в утвержденном порядке тестирования должна покрываться полностью за счет страховки.

В то же время в нем отмечается, что тестирование на вирус необходимо "в случае сомнений в диагнозе", что подразумевает наличие направления от лечащего врача. Данному декрету предшествовала рекомендация Верховного комитета по здравоохранению Франции (HAS), который призывал проводить тестирование методом амплификации нуклеиновых кислот (TAAN) лишь в целях подтверждения диагноза после осмотра или консультации с врачом. Также регулятор заявлял, что не считает необходимым проводить тест без наличия соответствующих симптомов. Аналогичным образом сейчас во Франции происходит покрытие расходов и для тестов на коронавирус.

По состоянию на 28 июля во Франции было зафиксировано почти 2 тыс. случаев заражения оспой обезьян, около половины из них приходится на столичный регион Иль-де-Франс, согласно данным Национального агентства общественного здравоохранения (Sante publique France). В подавляющем большинстве случаев речь идет о взрослых мужчинах, за исключением 12 заболевших женщин и двух детей младше 15 лет. В 42 случаях потребовалась госпитализация, смертельных исходов пока не фиксировалось.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.