Министр промышленности Китая попал под следствие из-за махинаций с чипами

Министр промышленности и информатизации Китая Сяо Яцин попал под следствия из-за подозрений в "серьезных нарушениях партийной дисциплины", которые могут быть связаны с его ролью в развитии полупроводниковой отрасли КНР. Сообщение об этом появилось на сайте издания С-News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя детали о причинах возбуждения следствия в отношении чиновника не раскрываются, СМИ предполагают, что Сяо Яцин как-то замешан в коррупционных схемах, связанных с производством чипов. К такому выводу журналисты пришли из-за того, что Яцин - не единственный заметный руководитель в IT-сфере, на деятельность которого в последнее время обратили внимание китайские правоохранительные органы.

Кроме министра под следствие также попали Дин Вэньву, глава крупнейшего китайского инвестиционного фонда, который поддерживает национальную полупроводниковую отрасль, и Чжао Вэйго, представитель совета директоров крупного китайского IT-холдинга Tsinghua Unigroup. Tsinghua Unigroup владеет производителем чипов Unisoc, а также компанией, занимающейся разработкой модулей памяти Yangtze Memory Technologie.

У СМИ есть и более прозаичная версия. Отмечается, что причиной, по которой министр попал в немилость Компартии, может быть разочарование Си Цзиньпина в Сяо Яцине как политике, ответственном за технологические достижения страны. Косвенно на это намекает то, что Сяо Яцин не вошел в список делегатов XX Всекитайского съезда Компартии КНР.