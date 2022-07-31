В Израиле откроется центр разработки процессоров Apple

IT-корпорация Apple планирует открыть в Израиле центр разработки процессоров. Сообщение об этом появилось на сайте издания Macrumors. Отмечается, что этот центр примет участие в нескольких флагманских проектах компании, включая разработку процессоров для будущих компьютеров Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое подразделение Apple расположится в Иерусалиме. Таким образом, оно станет третьим научно-исследовательским центром американской компании в Израиле. Первые два находятся в Герцлии и Хайфе и тоже отвечают за аппаратные разработки. Их штат насчитывает около 2000 человек.

В Macrumors напомнили, что Apple активно занимается исследованиями в Израиле с 2011 года. Благодаря этим центрам, компании удалось вырастить из Джонни Сроуджи большого специалиста по полупроводникам и впоследствии назначить его на пост старшего вице-президента Apple по аппаратным технологиям.