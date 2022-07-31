В Германии выступили против продления сроков работы на оставшихся в стране АЭС

Президент Федерального управления по безопасности обращения с ядерными отходами Германии (BASE) Вольфрам Кениг выступил против продления сроков работы на оставшихся в стране трех атомных электростанциях (АЭС). Об этом он заявил в разговоре с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Такая оценка должна учитывать не только безопасность атомных электростанций, но и захоронение радиоактивных отходов. <...> В обоих случаях общие затраты на продолжение эксплуатации систем будут значительными", - сказал Кениг.

Глава BASE также опасается, что в стране не успеют найти площадку для захоронения ядерных отходов. По закону, решение о месте должны принять к 2031 году, чтобы с 2050 года можно было начать захоронение. Однако, как подчеркнул Кениг, до того, как место для хранения отходов подготовят, потребуется еще 20 лет с момента начала работ по подготовке. Срок до 2031 года он назвал нереалистичным.

В Германии решили отказаться от атомной энергетики. Это стало реакцией на катастрофу на японской АЭС "Фукусима - 1" в 2011 году. 31 декабря 2021 года в ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС. Еще три станции хотят отключить к началу 2023 года.