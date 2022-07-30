https://news.day.az/world/1483394.html Турецкая армия нейтрализовала 5 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 5 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала пятерых террористов PПК на севере Ирака.
Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Боевики ликвидированы в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.
"Турецкая армия полна решимости устранить угрозу терроризма, снять этот вопрос с повестки дня общественности страны. Борьба будет продолжена вплоть до ликвидации последнего боевика", - говорится в сообщении.
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