Турецкая армия нейтрализовала 5 террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала пятерых террористов PПК на севере Ирака.

Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Боевики ликвидированы в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit.

"Турецкая армия полна решимости устранить угрозу терроризма, снять этот вопрос с повестки дня общественности страны. Борьба будет продолжена вплоть до ликвидации последнего боевика", - говорится в сообщении.