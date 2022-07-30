Германию ожидает рекордная инфляция

Глава крупнейшего финансового института Германии - Deutsche Bank - Кристиан Зевинг предупредил, что в случае прекращения поставок газа из России инфляция в ФРГ к концу текущего года может превысить 10%.

Свою точку зрения он высказал в опубликованном в субботу интервью газете "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если российский газ продолжит поступать [в ФРГ], к концу этого года мы должны достичь уровня инфляции в Германии около 8%. Однако инфляция была бы выше, если бы газ перестал поступать. Тогда возможны 10% и больше", - отметил Зевинг. При этом он добавил, что "при правильном повышении процентной ставки и верной политике все еще есть шанс снизить это значение до 5-6% в следующем году, а затем снова приблизиться к фактическому целевому показателю в 2% в 2024 году".

"Но на это потребуется время, поэтому не стоит подавать людям ложные иллюзии", - подчеркнул глава Deutsche Bank. В то же время он указал, что прекращение поставок газа из России "оказало бы значительное влияние на экономический рост ФРГ". "В таком случае Германия определенно скатится в рецессию", - предупредил Зевинг, уточнив, что тем не менее "сейчас было бы неправильно сеять страх и ужас".

Касаясь решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о повышении процентной ставки, он сказал, что фининститут "движется в правильном направлении". "Девальвация валюты - это яд для людей", - считает глава Deutsche Bank. "Я благодарен за то, что ЕЦБ хорошо осведомлен о проблеме и теперь дал четкий сигнал о повышении ставки на 0,5 процентного пункта. Мы давно говорим: более высокие темпы инфляции - это не временное явление, и с этим нужно серьезно бороться. Хорошо, что это происходит сейчас", - резюмировал Зевинг.

В заключение он заметил, что пока рано расслабляться, "самое большое бремя для многих людей еще впереди"."Если ежемесячные расходы превысят доходы, люди будут потреблять меньше, и настроение в стране тоже ухудшится. Тем более важно, чтобы правильные шаги были предприняты на ранней стадии", - подытожил Зевинг.

С 27 июля трубопровод "Северный поток" задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы еще одной газовой турбины. Одна из них, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Канады в отношении России производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.