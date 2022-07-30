Швеция может остаться без электричества

Оператор шведских электросетей Svenska kraftnät предупреждает о возможности отключений электроэнергии предстоящей зимой.

"Что-то да может случиться этой зимой", - цитирует в субботу главного стратега компании Никласа Дамсгорда газета Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, все будет зависеть от эффекта, который окажет на энергетический рынок ситуация в Украине.

Как отмечается в публикации, не исключено, что каким-то потребителям "придется сидеть без электричества" во избежание аварий всей энергосистемы. Насколько протяженными могут быть такие периоды, пока не ясно. Дамсгорд считает, что в основном речь может идти об утреннем времени, на которое приходится самое большое энергопотребление. Отключения могут происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Ранее ничего подобного в Швеции не случалось. Наиболее уязвимым в стране является энергорайон Мальмё, охватывающий самую южную часть Швеции.