Швеция может остаться без электричества
Оператор шведских электросетей Svenska kraftnät предупреждает о возможности отключений электроэнергии предстоящей зимой.
"Что-то да может случиться этой зимой", - цитирует в субботу главного стратега компании Никласа Дамсгорда газета Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, все будет зависеть от эффекта, который окажет на энергетический рынок ситуация в Украине.
Как отмечается в публикации, не исключено, что каким-то потребителям "придется сидеть без электричества" во избежание аварий всей энергосистемы. Насколько протяженными могут быть такие периоды, пока не ясно. Дамсгорд считает, что в основном речь может идти об утреннем времени, на которое приходится самое большое энергопотребление. Отключения могут происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Ранее ничего подобного в Швеции не случалось. Наиболее уязвимым в стране является энергорайон Мальмё, охватывающий самую южную часть Швеции.
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