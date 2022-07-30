Американец выиграл $1,3 млрд. в лотереи Mega Millions

Владелец билета, купленного в штате Иллинойс в США, стал обладателем джекпота лотереи Mega Millions в размере $1,3 млрд. Об этом в субботу сообщается на сайте лотереи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Счастливый владелец билета из [штата] Иллинойс будет радоваться лету как очередной обладатель лотерейного джекпота на миллиард. В одном билете совпали все шесть номеров во время розыгрыша 29 июля, и он принес выигрыш в размере $1,3 млрд", - говорится в сообщении.

Как отметили организаторы лотереи, итоговая сумма выигрыша превысила уровень, рассчитанный на основе фактических продаж билетов. Ранее сообщалось, что размер джекпота составит $1,28 млрд.