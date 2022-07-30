ВС Турции ликвидировали 13 террористов в Сирии

Турецкая армия нейтрализовала 13 террористов PПК/YPG на севере Сирии.

Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В министерстве сообщили, что террористы ликвидированы в зоне операции "Источник мира".