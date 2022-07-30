https://news.day.az/world/1483400.html ВС Турции ликвидировали 13 террористов в Сирии
ВС Турции ликвидировали 13 террористов в Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 13 террористов PПК/YPG на севере Сирии.
Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В министерстве сообщили, что террористы ликвидированы в зоне операции "Источник мира".
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