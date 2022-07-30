Число жертв наводнения в Кентукки выросло до 25

Число погибших в результате наводнения в американском штате Кентукки увеличилось до 25.

Об этом губернатор штата Энди Бешир заявил в субботу в ходе выступления, которое транслировалось местными телеканалами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"По состоянию на 11:00 этого дня (18:00 мск - прим. ТАСС) мы можем подтвердить, что в пяти округах штата погибли 25 человек", - отметил Бешир. При этом он подчеркнул, что "число погибших продолжит расти". Ранее сообщалось о 15 жертвах стихии.

В минувший четверг губернатор попросил президента США Джо Байдена предоставить Кентукки помощь для борьбы с последствиями мощных наводнений. Глава государства одобрил запрос местных властей.

В шести округах штата введен режим чрезвычайной ситуации. Власти Кентукки задействовали Нацгвардию и полицию, которые помогают пострадавшим от наводнения и спасают людей в беде на вертолетах и лодках.