https://news.day.az/world/1483408.html Британская полиция арестовала партию кокаина на почти $50 млн в коробках с бананами
Британская полиция арестовала партию кокаина на почти $50 млн в коробках с бананами
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании заявило, что полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 млн фунтов (48,6 млн долларов) стерлингов в порту на Темзе, наркотики были спрятаны в коробках с бананами.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Sky News.
По словам операционного менеджера NCA Адама Берри, эта находка является сильнейшим ударом для наркоторговцев и помешает заработать им больше средств для дальнейшего распространения запрещенных веществ.
В публикации отмечается, что полицейские изъяли в общей сложности более 500 кг наркотика класса А на судне, следовавшем из Колумбии в Нидерланды.
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