Около 20 человек пострадали в субботу в испанском автономном сообществе Каталония в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету La Vanguardia, авария произошла в районе населенного пункта Рубио в провинции Барселона. Всего в автобусе находились около 50 человек.

По данным региональной пожарной службы, в результате ДТП не менее четырех человек оказались заблокированы внутри транспортного средства. Трем из них уже удалось помочь выбраться.

Причины ДТП пока не уточняются.