https://news.day.az/world/1483410.html В Испании автобус попал в ДТП: десятки пострадавших
В Испании автобус попал в ДТП: десятки пострадавших
Около 20 человек пострадали в субботу в испанском автономном сообществе Каталония в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету La Vanguardia, авария произошла в районе населенного пункта Рубио в провинции Барселона. Всего в автобусе находились около 50 человек.
По данным региональной пожарной службы, в результате ДТП не менее четырех человек оказались заблокированы внутри транспортного средства. Трем из них уже удалось помочь выбраться.
Причины ДТП пока не уточняются.
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