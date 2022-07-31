Министр обороны Израиля обсудил с Блинкеном регион, Иран и границу с Ливаном

Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил в субботу с госсекретарем США Энтони Блинкеном региональное сотрудничество в области обороны под американским руководством, переговоры по иранскому атому и давление на Тегеран, границу с Ливаном, а также меры по обеспечению стабильности на Западном берегу Иордан и в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня министр обороны Бени Ганц провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждение было сосредоточено на результатах визита президента США Джо Байдена [в середине июля] в Израиль и Саудовскую Аравию, а также на путях углубления регионального сотрудничества в области обороны под руководством США. Стороны также обсудили продолжающееся давление на Иран и переговоры по ядерному соглашению [с Тегераном]. Кроме того, речь шла о необходимости достижения договоренности по морской границе между Израилем и Ливаном и решающей роли США в этом вопросе", - говорится в заявлении.