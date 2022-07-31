https://news.day.az/world/1483418.html Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии
Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии
Не менее 12 истребителей из Германии, Италии и Венгрии с 1 августа приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии, сообщает в субботу пресс-служба НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Четыре германских истребителя Eurofighter будут действовать с аэродрома Эмари в Эстонии, четыре истребителя венгерских ВВС JAS-39 - с аэродрома Шяуляй в Литве, и итальянские истребители будут использовать авиабазу Мальборк в Польше, говорится в сообщении.
Истребители ВВС Германии, Венгрии и Италии придут на смену бельгийским, французским и испанским боевым самолетам, которые выполняли соответствующие задачи в Прибалтике с апреля.
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