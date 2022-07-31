В США может не хватить доз вакцины от оспы обезьян

Вакцина от оспы обезьян может оказаться недоступной для американцев, находящихся в группе риска, если число случаев заболевания продолжит расти. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как напоминает издание, в начале этой недели власти США сообщили о поступлении около 800 тыс. доз вакцины. Однако их недостаточно для того, чтобы привить тех, кто подвергается наибольшему риску заражения вирусом, а новые дозы поступят только в октябре, подчеркивает The Washington Post.