https://news.day.az/world/1483450.html Когда прибудут в Турцию суда с украинским зерном?
Когда прибудут в Турцию суда с украинским зерном?
Первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми с Украины достигнет территориальных вод Турции 3 августа. Об этом, как Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk.
По его информации, караван будут сопровождать беспилотники. Кроме того, прохождение судов с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра.
Как передает телеканал, по инициативе Анкары первые суда с зерном проследуют к берегам Сомали. Минобороны Турции в воскресенье сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины, которое планируется начать в сжатые сроки.
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