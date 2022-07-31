"Через месяц будет пик новой волны коронавируса"

Максимум зараженных COVID-19 за сутки зарегистрировали 28 июля в России. Такого показателя не было с 13 апреля. Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи врач-вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал "Радио 1", что из-за нового штамма "омикрон-ВА.5" начался прирост заболевших, передает Day.Az.

Врач добавил, что сейчас по всему миру идут заражения "омикрон"-штаммом коронавируса. Люди болеют различными вариантами штамма COVID-19.

"Последний из них - ВА.5 оказался очень устойчивым вирусом, который хорошо сохраняется и распространяется. В результате подъем заболеваемости пошел по всему миру, начиная со второй половины июня. Во многих странах он уже достиг пика и даже началась тенденция к понижению, но в ряде стран он только начался в июле", - сказал Анатолий Альтштейн.

Вирусолог добавил, что снижают уровень заболеваемости введенные противоэпидемические меры, но удержать вирус не могут. По прогнозам врача, пик заболеваемости этим подвидом "омикрона" придется на конец августа, после заболеваемость начнет снижаться.