https://news.day.az/world/1483459.html NASA раскритиковало Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
NASA раскритиковало Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей
Китай должен был предоставить данные о траекториях полетов своих ракет-носителей. Об этом 31 июля заявил глава NASA Билл Нельсон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В воскресенье он написал в своем Twitter, что Китай должен был сообщить необходимые данные для того, чтобы защитить жизни людей.
"Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле", - указал Нельсон.
Глава NASA подчеркнул, что возможные обломки ракет могли угрожать жизни, здоровью и собственности людей.
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