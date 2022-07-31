NASA раскритиковало Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей

Китай должен был предоставить данные о траекториях полетов своих ракет-носителей. Об этом 31 июля заявил глава NASA Билл Нельсон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В воскресенье он написал в своем Twitter, что Китай должен был сообщить необходимые данные для того, чтобы защитить жизни людей.

"Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле", - указал Нельсон.

Глава NASA подчеркнул, что возможные обломки ракет могли угрожать жизни, здоровью и собственности людей.