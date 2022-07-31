Хулуси Акар обсудил с украинскими министрами отгрузку зерна

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в Минобороны Турции, состоялся обмен мнениями о подготовке к началу отгрузки зерна и деятельности Совместного координационного центра в Стамбуле.

Министры заявили, что техническая часть вопроса завершена, по завершению подготовительных работ отгрузку планируется начать как можно скорее. Также главы ведомств выразили удовлетворение тем, что сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве друг с другом.