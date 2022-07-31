США и Южная Корея договорились расширить совместные учения

В Вашингтоне прошла встреча глав оборонных ведомств США и Южной Кореи Ллойда Остина и Ли Сон Супа, на которой они договорились расширить совместные военные учения и возобновить диалог на высоком уровне о расширенном сдерживании. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они договорились совместить военные учения своих стран во второй половине 2022 года с гражданскими учениями на случай непредвиденных обстоятельств в Ульчи и продолжить укрепление потенциала сдерживания союзников, который включает в себя систему противоракетной обороны и стратегические объекты США, развернутые на Корейском полуострове", - приводит издание цитату из заявления южнокорейского Минобороны.

Отмечается, что представители министерства обороны Южной Кореи и США обсудили, что КНДР завершила "все необходимые приготовления к ядерным испытаниям" на своем ядерном полигоне Пунгери в горной провинции Северный Хамгён.

Министры обороны Корейской республики и США согласились, что безопасность на Корейском полуострове находится "под угрозой" из-за "продолжающихся провокаций Северной Кореи", и подчеркнули, что из-за этого "альянс Южной Кореи и США только укрепится".

Стороны договорились возобновить переговоры в рамках Расширенной стратегии сдерживания и Консультативной группы (EDSCG) на высоком уровне, в которую входят военные и дипломаты, чтобы усилить совместное сдерживание, включая дипломатические, информационные, военные и экономические возможности.

Помимо EDSCG и военных учений, меры по повышению готовности к угрозе безопасности, исходящей от Северной Кореи, включают совместные учения США, Южной Кореи, Японии, Канады и Австралии по обнаружению и отслеживанию ракет под названием Pacific Dragon, которые начнутся в понедельник на Гавайях и продлятся до 14 августа.

На них Южная Корея планирует отправить восемь надводных кораблей и два самолета, в том числе 7600-тонный эсминец Aegis King Sejong the Great.

Ожидается, что командующий военно-морскими операциями Южной Кореи адмирал Ли Чжон Хо во время своего визита в Соединенные Штаты на этой неделе обсудит дальнейшие меры по усилению потенциала сдерживания, сообщили ВМС в воскресенье.

Ли должен посетить южнокорейский флот, который в настоящее время участвует в учениях Rim of Pacific под руководством США, и получить информацию об учениях, прежде чем выступить с речью на конференции по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на Гавайях в четверг.

Затем Ли посетит Вашингтон в пятницу и встретится с министром военно-морского флота США Карлосом дель Торо, отмечает издание.