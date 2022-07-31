Отгрузка первого судна с зерном вероятно начнется завтра

Отгрузка первого судна с зерном из Одесского порта в Украине, вероятно, начнется завтра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Kanal7.

По его словам, все подготовки завершены, и первое судно может покинуть порт Одессы, предположительно, завтра.