https://news.day.az/world/1483478.html Отгрузка первого судна с зерном вероятно начнется завтра - Ибрагим Калын
Отгрузка первого судна с зерном вероятно начнется завтра - Ибрагим Калын
Отгрузка первого судна с зерном из Одесского порта в Украине, вероятно, начнется завтра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Kanal7.
По его словам, все подготовки завершены, и первое судно может покинуть порт Одессы, предположительно, завтра.
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