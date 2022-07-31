В Казани женщина разбила молотком стекла у автомобиля на стоянке

Женщина разбила молотком лобовое и заднее стекла у легковушки на стоянке в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал "Только Казань", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Кул Гали. Судя по опубликованному каналом видео, женщина сначала разбила молотком заднее стекло припаркованного автомобиля. Затем она нанесла несколько ударов по лобовому стеклу.

Местные жители в комментариях к посту предположили, что на такие меры женщина могла пойти, только если собственник автомобиля серьезно ее оскорбил.