Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин

Минимум 10% жителей Великобритании отказались от поездок по стране во время отпуска из-за роста цен на бензин, сообщает газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Десять процентов признались, что отказались от планов на отпуск в стране, потому что передвижение стало слишком дорогим", - написано в материале.

Кроме того, 7% опрошенных отказались и от поездок к пожилым родственникам из-за высокой стоимости бензина. 12% опрошенных автовладельцев перестали ездить на работу на машине, причем среди молодых людей (от 18 до 24 лет) этот показатель составляет 20%. 10% людей моложе 34 лет даже продали свои машины, а многие родители перестали возить детей в школу на автомобиле.

Пока власти уделяют больше внимания внешней политике, простые граждане Великобритании не справляются с возросшей финансовой нагрузкой, считает представитель Казначейства либеральных демократов Сара Олни, которые призывают государство снизить стоимость топлива в сельской местности и понизить НДС в стране до 17,5%.

"Растущие цены на бензин наносят дыру в карманах миллионов семей по всей стране", - сказала Олни.

Политик считает, что правительство должно действовать решительнее, и критикует власть консерваторов.

"Люди не могут позволить себе ездить на работу, отвозить детей в школу или даже навещать пожилых родственников из-за этих возмутительных цен", - добавила она.

Кроме того, Олни призвала Лиз Трасс и Риши Сунака, которые сейчас участвуют в выборах на пост премьер-министра страны, прислушаться к этим тревожным звонкам, перестать спорить и наконец помочь людям в этой чрезвычайной ситуации со стоимостью жизни.

Темпы роста инфляции в Великобритании самые высокие среди всех стран "Большой семерки". В июне этот показатель достиг 9,4%, что намного выше прошлогодних значений. Рост цен связан с решением Евросоюза отказаться от российских энергоносителей и ввести эмбарго на нефть из РФ в рамках антироссийских санкций.

Правительства западных стран продолжают обсуждать различные меры по ограничениям доходов России от экспорта нефти и газа. Однако пока это сделать не удалось, несмотря на введение эмбарго на "черное золото", в том числе Евросоюзом, на морские перевозки и добровольные отказы иностранных компаний. При этом уточняется, что перенаправление экспорта и альтернативные схемы поставок дают возможность РФ обеспечивать доходы бюджета.