Между войсками Ирана и талибами произошло столкновение на границе с Афганистаном

Столкновение между пограничными войсками Ирана и талибами произошло на границе с Афганистаном. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на главу района Гильменд (Хирманд) провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несколько минут назад произошло столкновение между пограничными войсками Исламской Республики Иран и силами талибов в районе города Хирманд", - сообщил он.

Глава района также подчеркнул, что столкновения между пограничниками и группировкой движения "Талибан" продолжаются.

Говоря о возможных жертвах, Баразанде заявил, что "этот вопрос в настоящий момент выясняется".

О причинах столкновения пока ничего неизвестно.