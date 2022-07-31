В Испании из-за аномальной жары за месяц погибло более 2 тыс. человек

Экстремальная жара, зафиксированная в июле в Испании, привела к гибели 2064 человек. Об этом сообщается на сайте Института здоровья Карлоса III, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что среди умерших 1321 человек - старше 85 лет, 470 - в возрасте от 75 до 84 лет. В то же время 176 людям было от 65 до 74 лет и еще 83 - от 45 до 64. Кроме того, погибли 10 детей возрастом до 14 лет.

Данные системы мониторинга ежедневной смертности института свидетельствуют о том, что в прошлом году за тот же период смертей по данной причине было примерно в четыре раза меньше.

22 июля Всемирная организация здравоохранения заявила о гибели более 1700 человек в Испании и Португалии из-за жары.

До этого, 20 июля, сообщалось, что в Дании жара побила июльский температурный рекорд, зафиксированный 81 год назад.