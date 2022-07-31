В Финляндии производство промышленности может сократиться из-за цен на газ

Финские промышленные предприятия могут сократить производство, если цены на газ будут и далее увеличиваться. Об этом сообщает YLE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вполне возможно, что производство на некоторых заводах снизится или остановится, если цена станет невероятно высокой или если по какой-то причине возникнут проблемы с доступностью газа", - цитирует издание руководителя отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблома.

Как отмечает директор Ассоциации химической промышленности Финляндии Мика Аалто, в экстремальной ситуации придется сократить производство компаний, зависящих от природного газа или же закрыть заводы. Химическая промышленность, по его мнению, сильно пострадает, даже если цена на природный газ не сильно поднимется и доступность не упадет.

"Это (замена природного газа - прим. ред.) особенно сложно для небольших компаний, которые имеют меньше возможностей заменить природный газ, чем крупные компании", - сказал он.