https://news.day.az/world/1483500.html В Болгарии произошел взрыв на складе списанных боеприпасов
В Болгарии произошел взрыв на складе списанных боеприпасов
Взрыв на складе списанных боеприпасов произошел в воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части Болгарии. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, передает телеканал bTV.
Склад находится на территории бывшей военной части, жертв и пострадавших нет.
Заместитель мэра города Стефка Иванова сообщила, что на месте происшествия начался пожар. Специалисты пожарной охраны будут готовы приступить к его тушению лишь после того, когда будет исключен риск новых взрывов.
Других подробностей не приводится.
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