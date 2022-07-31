Более 810 кг кокаина конфисковали в Эквадоре

Возле порта города Гуаякиль на западе Эквадора полиция конфисковала более 810 килограммов кокаина. По данным эквадорских правоохранительных органов, стоимость обнаруженных запасов наркотиков составляет от 1,4 до 4,5 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Вблизи морского порта Гуаякиль полиция провела операцию, в результате которой было изъято 810 килограммов гидрохлорида кокаина, стоимость которого на внутреннем рынке составляет 1,4 миллионов долларов, а на европейском - 4,5 миллионов долларов", - говорится в официальном сообщении полиции Эквадора.

Уточняется, что кокаин находился в одном из грузовиков, остановленных для инспекции. Водителя большегруза задержали.