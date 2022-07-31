Жители Нидерландов начали запасаться дровами из-за роста цен на газ

Жители Нидерландов начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ. Об этом сообщает Volksrant, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сами дрова могут стать дефицитом. По словам одного из поставщиков Дэвида Вундеринка, товар может закончиться полностью ко второй половине лета, тогда как обычно клиенты начинают совершать заказы только в сентябре. При этом цена на древесину выросла: в сравнении с прошлым годом она подорожала на 50 евро.

Сами поставщики также испытывают проблемы: транспортировка товара из Восточной Европы значительно сократилась из-за антироссийских санкций, а государственная организация по лесному хозяйству Staatsbosbeheer приняла решение не использовать голландские деревья для дров, так как при сжигании древесины выделяется углекислый газ.

Нидерланды занимают второе место в Европе по стоимости газа. Кубометр обходится жителям страны в 2,25 евро, что в три-четыре раза дороже, чем в других европейских странах, где киловатт-час стоит 30,5 евроцента.