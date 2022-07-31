https://news.day.az/world/1483531.html У берегов Пакистана произошло сильное землетрясение
У берегов Пакистана произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Аравийском море у побережья Пакистана. Об этом, как передает Day.Az, в воскресенье сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 14 км к юго-востоку от города Пасни с населением более 33 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.
Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
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