В порту Бейрута обрушились силосные башни

Исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие сообщил в воскресение об обрушении нескольких силосных башен в порту Бейрута после пожара, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рухнуло две или три башни, и вероятно, что процесс обрушения продолжится в ближайшие дни", - написал он в Twitter. По словам и. о. министра, "жертв и пострадавших среди работников порта нет благодаря своевременно принятым мерам".

Ранее власти запретили приближаться к северной части бетонной конструкции, учитывая угрозу ее обрушения. Всем работникам и охранникам предписывалось держаться от конструкции на расстоянии не менее чем 100-150 м.

15 июля находящаяся на дне силосных башен зерновая масса воспламенилась по причине жаркой погоды. Пожарные расчеты и экипажи армейских вертолетов потушили огонь и постоянно охлаждали конструкции. Но оставшееся зерно периодически вновь воспламенялось, что привело в итоге к обрушению стен башен.