Кабмин Турции обсудит ход вывоза украинского зерна

Кабинет министров Турции проведет в понедельник заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

Согласно информации, на заседании кабмина планируется обсудить реализацию стамбульских договоренностей по вывозу зерна с Украины и перспективы урегулирования украинского кризиса. На заседании правительства Турции уделят внимание экономическим вопросам и росту заболеваемостью коронавирусом в стране.

После заседания Эрдоган обратится к нации.