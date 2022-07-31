https://news.day.az/world/1483542.html Кабмин Турции обсудит ход вывоза украинского зерна
Кабмин Турции обсудит ход вывоза украинского зерна
Кабинет министров Турции проведет в понедельник заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
Согласно информации, на заседании кабмина планируется обсудить реализацию стамбульских договоренностей по вывозу зерна с Украины и перспективы урегулирования украинского кризиса. На заседании правительства Турции уделят внимание экономическим вопросам и росту заболеваемостью коронавирусом в стране.
После заседания Эрдоган обратится к нации.
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