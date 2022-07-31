Умер бывший президент Филиппин

Бывший президент Филиппин Фидель Рамос скончался в возрасте 94 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили официальные источники. Причина смерти экс-главы государства будет официально объявлена в ближайшие дни.

Бывший военный Фидель Рамос возглавлял страну в 1992-1998 годах. Во время своего правления он провел реформы для решения энергетических и транспортных проблем и предотвращения неконтролируемого роста населения.