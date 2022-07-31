https://news.day.az/world/1483544.html Умер бывший президент Филиппин
Умер бывший президент Филиппин
Бывший президент Филиппин Фидель Рамос скончался в возрасте 94 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили официальные источники. Причина смерти экс-главы государства будет официально объявлена в ближайшие дни.
Бывший военный Фидель Рамос возглавлял страну в 1992-1998 годах. Во время своего правления он провел реформы для решения энергетических и транспортных проблем и предотвращения неконтролируемого роста населения.
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