https://news.day.az/world/1483547.html У берегов Доминиканы произошло землетрясение
У берегов Доминиканы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в воскресенье у побережья провинции Монте-Кристи в северо-западной части Доминиканской Республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмологии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии находился в 20 км к северу от города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи, население которого превышает 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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