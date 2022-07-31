Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на страну, сообщает Danas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, к Яринье и Брняк уже отправились отряды албанских полицейских.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на границе Косово и Сербии слышны выстрелы и воздушная тревога.

По данным издания, косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, "сербскую" сторону, где собираются местные сербы.

После 18.00 по местному времени в городе зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады, дороги блокируются.