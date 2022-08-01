Пелоси прибыла в Сингапур

Спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье прибыл в Сингапур, следует из данных сервиса Flightradar, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ранее самолет вылетел с Гавайских островов, где он совершил промежуточную посадку после перелета с континентальной части Соединенных Штатов.

Как сообщала пресс-служба Пелоси, она отправилась с официальной поездкой в страны Азии, в ходе которой она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Указывается, что спикер Палаты представителей возглавила американскую делегацию, целью поездки которой является проведение переговоров по вопросам торговли, безопасности, климатических изменений и эпидемии COVID-19.