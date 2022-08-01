Трагедия в Перу

Не менее 16 человек погибли и один пострадал при падении фургона в пропасть в центральной части Перу.

Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, транспортное средство упало с высоты 200 метров в провинции Хунин. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.

По предварительным сведениям, среди погибших несколько детей. Причины происшествия пока не установлены.