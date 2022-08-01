https://news.day.az/world/1483562.html Трагедия в Перу - 16 погибших
Трагедия в Перу - 16 погибших
Не менее 16 человек погибли и один пострадал при падении фургона в пропасть в центральной части Перу.
Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, транспортное средство упало с высоты 200 метров в провинции Хунин. Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу.
По предварительным сведениям, среди погибших несколько детей. Причины происшествия пока не установлены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре