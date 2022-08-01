Представитель Кувейта вступил в должность генсека ОПЕК

Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс официально занял пост генерального секретаря Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 августа.

Аль-Гайс был избран генсеком на специальной видеоконференции министров стран ОПЕК в начале январе, его кандидатура была единственной в списке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первыми мероприятиями аль-Гайса в качестве генерального секретаря должны стать запланированные на 2-3 августа встречи в рамках ОПЕК+. Это заседание технического комитета, мониторинговый министерский комитет и встреча министров альянса.

Предыдущий генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, который занимал эту должность два срока (с 2016 года), умер в начале июля. Его полномочия истекали в конце июля 2022 года