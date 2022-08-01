Армия США заказала дополнительную партию гаубиц «Паладин»

Компания BAE Systems выпустит дополнительную партию модернизированных самоходных гаубиц M109A7 Paladin ("Паладин") по заказу армии США. M109A7 является новейшей версией 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) M109, сообщает UK Defence Journal.

40 самоходных гаубиц и транспортеров боеприпасов M992A3 произведут в рамках контракта на сумму 299 миллионов долларов. Отмечается, что M109A7 является основным средством огневой поддержки боевых групп бронетанковых бригад.

САУ M109A7 является модернизированным вариантом самоходной гаубицы M109A6. Машина получила цифровую систему управления огнем и модернизированную полуавтоматическую систему заряжания. M109A7 отличается от прошлых моделей усовершенствованным шасси с двигателем и трансмиссией от боевой машины пехоты (БМП) M2 Bradley.