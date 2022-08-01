США ввели в строй новый десантный корабль

ВМС США ввели в эксплуатацию новый десантный корабль USS Fort Lauderdale.

Об этом сообщает Military.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он стал 12-м кораблем класса San Antonio, оснащенных вертолетами, десантными амфибиями и конвертопланами. Корабль впервые использует особую систему размагничивания, которая должна защитить его от подводных мин.

Водоизмещение корабля 25 тыс. тонн, скорость 22 узла. Экипаж состоит из 699 человек и может быть увеличен до 800. На борту корабля есть несколько операционных и стоматологический кабинет, которые рассчитаны не только на экипаж, но и для оказания помощи пострадавшим во время стихийных бедствий.