В еще одной стране выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зарегистрирован на территории Судана. Об этом говорится в заявлении Минздрава республики, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Министерство здравоохранения сообщает о выявлении первого подтвержденного случая оспы обезьян в Судане. Национальная лаборатория общественного здравоохранения подтвердила в четверг случай заболевания у 16-летнего школьника из штата Западный Дарфур", - указано в документе.