https://news.day.az/world/1483569.html В еще одной стране выявили первый случай заражения оспой обезьян
В еще одной стране выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зарегистрирован на территории Судана. Об этом говорится в заявлении Минздрава республики, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Министерство здравоохранения сообщает о выявлении первого подтвержденного случая оспы обезьян в Судане. Национальная лаборатория общественного здравоохранения подтвердила в четверг случай заболевания у 16-летнего школьника из штата Западный Дарфур", - указано в документе.
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